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Güne damgasını vuran tartışma Aytekin, Dilek ve Banu'nun ekip içinde yaşadığı sorunların rakipleri tarafından konuşulmasıyla yaşandı. Yarışmanın başlangıcında yaşanan tartışma Dilek'in Aytekin'in yaptığı saçı bozması ve yeniden yapmasıyla daha da alevlendi.

Banu ve Aytekin, Dilek'in her şeyi kontrol etmeye çalışmasından ve kendilerine karşı baskıcı olmasından yakınırken, Dilek ise ekip arkadaşlarının yarışmayı kendisi kadar ciddiye almamasından şikayetçiydi.

Tartışma alevlendikçe sesler daha da yükseldi. Hem Banu hem de Dilek gözyaşlarına hakim olamadı.

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İşte o anlar;