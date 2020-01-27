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Kuaförüm Sensin'de yeni hafta hızlı başladı!

Kuaförüm Sensin’de yeni hafta hem hızlı hem de sürprizlerle dolu başladı.

Kuaförüm Sensin

 

Uzun zamandır yarışmada olan Hasan ve Buse’nin masasına yeni yarışmacılar kuaför Çetin Köroğlu ve makyöz Fatma Demirci, iddialı sözlerle yerleşti. Çetin’in kendi icadı olan ve müşterilerinin kulaklarını fön ısısından korumayı amaçlayan ‘kulak kaşığı’ herkesi hayrete düşürdü. Makyöz Fatma ise ilk günden sert tavırlarıyla rakiplerine gözdağı verdi. Modeli ile de ilk günden sorun yaşayan Fatma’nın haftayı nasıl geçireceği merak konusu oldu.

Kuaförüm Sensin’de yeni hafta sürpriz bir değişiklikle başladı. Yeni sistemde artık yarışmacılar birbirlerine verdikleri puanları açıklayacak ve yarışmacılar arasında büyük yüzleşme yaşanacak. İlk günden etkisini gösteren puanlama sistemi stüdyoda heyecanı yükseltti.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İŞTE O ANLAR

 

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