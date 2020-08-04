Kuaförüm Sensin’de bugün hem eğlenceli hem de izleyiciler açısından bolca pratik bilgi ve önemli tüyoların verildiği bir gün oldu.

Seçkin Süngüç göz şekillerine göre nasıl eyeliner çekilmesi gerektiğini uygulamalı gösterirken, Adnan Serter ince telli saçlara nasıl hacim kazandırılacağına dair önemli tüyolar verdi.

Konseptin 'baby shower' olduğu günde Işıl Reçber de hamile kadınlar için hem rahat hem de şık olabilecekleri giyim tavsiyeleri verdi.

Kuaförler ve makyözler ise saç bakımı ve cilt temizliği ile ilgili bilgilerini hem birbirleri hem de ekran başındaki seyircilerle paylaştı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;