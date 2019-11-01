Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci’nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. İşte Kuaförüm Sensin 145. son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılacak son saç ve makyajın ardından günün kazananı belirlenecek. Sonra da haftanın elenen takımı açıklanacak. Kuaförüm Sensin'de elenecek yarışmacı belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLACAK?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Koray Negiz makyöz Sevil Öter, model Berivan Can’dan oluşan birinci takım, kuaför Sevcan Çakır makyöz Melek Gültekin model Emine Durna’dan oluşan ikinci takım, kuaför Cemal Süzen makyöz Meltem Topçu model Aleyna Hamamcıoğlu’dan oluşan üçüncü takım, kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Nur Şimşek ve model Elif Oluk’tan oluşan dördüncü takım modellerine en çok yakışan boya ve cut crease makyajı yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım ve 10 bin liranın sahibi belli olacak.