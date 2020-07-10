Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan verdiği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. Ardından da haftanın en az puanını alan takımı yarışmaya veda edecek. Kuaförüm Sensin'de elenen takım belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLACAK?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Aytekin Hamiş, makyöz Dilek Öz, model Banu Teker’den oluşan birinci takım, kuaför Engin Yılmaz, makyör Koray Köybaşı, model Özlem Parlu’dan oluşan ikinci takım, kuaför Ali Ekim, makyöz Ece Bingöl, model Almila Kuruoğlu'ndan oluşan üçüncü takım ve kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Şule Makaroğlu’ndan oluşan dördüncü takım görümce saçı ve makyajı yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli oluyor. Kuaförüm Sensin'de haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.