Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci’nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılacak son saç ve makyajın ardından günün kazananı belirlenecek. Sonra da haftanın elenen takımı açıklanacak. Kuaförüm Sensin'de bu hafta elenen takım belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLACAK?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Taner Güneri makyöz Aslı Yazar, model Ece Şeker’den oluşan birinci takım, kuaför Sevcan Çakır, makyöz Melek Gültekin model Dilara Ekiz’den oluşan ikinci takım, kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Ülge Yaren Bezen’den oluşan üçüncü takım ve kuaför Hasan Ağın, makyör Tevfik Bozdağ, model Ayça Eren’den oluşan dördüncü takım boya ve simli ya da taşlı dudaklar ile ona uygun göz makyajı yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli olacak.