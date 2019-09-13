Kuaförüm Sensin'de 13 Eylül Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı çift jürinin karşısına yaptıkları saç modeli ve makyaj ile çıkıyor. Haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 13 Eylül Kuaförüm Sensin haftanın birincisi belli oldu. İşte Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair detaylar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın ve günün en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden çift Berk ve Merve oldu. Kuaförüm Sensin'de Berk ve Merve çifti toplamda 67 puan aldı.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın birincisi günün en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi Sıla ve Mira oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU (23 AĞUSTOS)

Dördüncü: Berk ve Merve - 67 Puan

Üçüncü: Sıla - Mira - 72 Puan

İkinci: Hayat ve Özlem - 95 Puan

Birinci: Bilal ve Buse - 100 Puan