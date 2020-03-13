Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal Muammer Ketenci ve Tuğba Özay'ın yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. 5 günün puanları toplanarak haftanın elenen takımı belirlendi. Haftanın en düşük puanını alarak elenen takım FATMA - EMRE oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Cihan Özdemir, makyöz Canan Adın, model Naz Sabetkar’dan oluşan birinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı, makyöz Özlem Kurt model Çağla Salım’dan oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Eyşan Salatan'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Emre Demirci, makyöz Fatma Demirci, model Esma Musluoğlu’ndan oluşan dördüncü takım saç boyama ve vamp makyaj yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli oldu. 10 bin liranın sahibi HAYAT - ÖZLEM oldu.

PUAN DURUMU