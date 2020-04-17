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Kuaförüm Sensin kim elendi? 17 Nisan 2020 Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de bu haftaki heyecan da bugünkü finalle birlikte sona eriyor. Kuaförüm Sensin'de best of heyecanı yaşanıyor. En iyi 4 kuaför ve makeup artisti modellerine en iyi saçı ve makyajı yapmaya çalışıyor, jüri koltuğunda oturan Adnan Serter, modacı Muammer Ketenci ve Sebile Ölmez’in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan verdi. Bugün haftanın birincisi 10 bin liranın sahibi olurken, bir ekip de yarışmadan elenecek. Peki bu hafta Kuaförüm Sensin'de kim elenecek?

Kuaförüm Sensin

Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacılara Adnan Serter, modacı Muammer Ketenci ve Sebile Ölmez’in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklanacak. 5 günün puanları toplanarak haftanın elenen takımı belirlenecek. Haftanın en düşük puanını alarak elenen takım belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLACAK?

Kuaförüm Sensin'de bugün haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi belli olacak. Kuaförüm Sensin haftanın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimzide yer alacak...

 

 

 

 

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