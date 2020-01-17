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Kuaförüm Sensin kim elendi? 17 Ocak Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de bu haftaki heyecan da bugünkü finalle birlikte sona erdi. Kuaförüm Sensin'de 4 kuaför ve makeup artisti modellerine en iyi saçı ve makyajı yapmaya çalışıyor, jüri koltuğunda oturan Ayşegül Kartal, Adnan Serter ve Muammer Ketenci ise puan veriyor. Bugün haftanın birincisi 10 bin liranın sahibi oldu, bir ekip de yarışmadan elendi. Peki bu hafta Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin

Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bri soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci’nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. 5 günün puanları toplandı ve haftanın elenen takımı açıklandı. Kuaförüm Sensin'de bu hafta en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden takım Zeynep ve Özlemoldu.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin liralık ödülün sahibi olan takım Hasan ve Buse oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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