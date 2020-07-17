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Kuaförüm Sensin'de 17 Temmuz Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı çift jürinin karşısına yaptıkları saç modeli ve makyaj ile çıkıyor. Haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. 17 Temmuz Kuaförüm Sensin haftanın birincisi belli oldu. İşte Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair detaylar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin finalinde kıran kırana bir mücadele yaşandı. Çekişmeli geçen haftanın ardından Kuaförüm Sensin haftanın elenen ismi jüri oylamasının ardından hayallerine veda eden takım 65 puanla Berna Gül Çiğdem oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ - 17 TEMMUZ 2020

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın birincisi günün en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi olan takım 75 puanla Engin Koray Özlem oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

Haftanın finalinde sonuncu takım 65 puanla Berna Gül Çiğdem (elenen takım)

Haftanın finalinde üçüncü takım 66 puanla Tayfun Serap Hazal

Haftanın finalinde ikinci takım 74 puanla Aytekin Dilek Banu

Haftanın finalinde birinci takım 75 puanla Engin Koray Özlem