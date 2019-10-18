Kuaförüm Sensin'de 18 Ekim Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı çift jürinin karşısına yaptıkları saç modeli ve makyaj ile çıkıyor. Haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 18 Ekim Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu? İşte, Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair detaylar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin finalinde bu hafta elenen isim Burcu ve Ateş oldu.

Murat ve Meltem haftanın 3'üncüsü olurken Sıla ile Mira 2'nci oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ

Kuaförüm Sensin haftanın birincisi Bilal ve Buse oldu. Bilal ve Buse 10 bin liralık para ödülünün sahibi oldu. Bilal kazandığı parayı bağışlayacağını açıkladı.