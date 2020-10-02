Kuaförüm Sensin'de 18 Eylül Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı çift jürinin karşısına yaptıkları saç modeli ve makyaj ile çıkıyor. Haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 2 Ekim Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu. İşte Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair detaylar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

2 Ekim 2020 Cuma günü Kuaförüm Sensin haftanın finalinde en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olur olmaz haberimizde yayınlanacaktır.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın birincisi günün en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi açıklanıyor.