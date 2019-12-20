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Kuaförüm Sensin kim elenecek? 20 Aralık Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim olacak?

Kuaförüm Sensin'de bu haftaki heyecan da bugünkü finalle birlikte sona erecek. Kuaförüm Sensin'de 4 kuaför ve makeup artisti modellerine en iyi saçı ve makyajı yapmaya çalışıyor, jüri koltuğunda oturan Ayşegül Kartal, Adnan Serter ve Muammer Ketenci ise puan verdi. Bugün haftanın birincisi 10 bin liranın sahibi olacak, bir ekip de yarışmadan elenecek. Peki bu hafta Kuaförüm Sensin'de kim elenecek?

Kuaförüm Sensin

Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci’nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün kazananı belirlenecek. Sonra da haftanın elenen takımı açıklanacak. Detaylar belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak. 

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLACAK?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Taner Güneri makyöz Aslı Yazar, model Tuana Su Akın’dan oluşan birinci takım, kuaför Betül Çetin, makyöz Şükran İşanlarlar model Emine Kaya’dan oluşan ikinci takım, kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Ferzan Antal Bilek’ten oluşan üçüncü takım ve kuaför Hasan Ağın, makyöz Buse Şimşek, model Simge Gökmen’den oluşan dördüncü takım boya ve göz maskesi makyajı yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli olacak. 

 

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