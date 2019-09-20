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Kuaförüm Sensin kim elendi? 20 Eylül Kuaförüm Sensin haftanın birincisi

Kuaförüm sensin haftanın finalinde, haftanın birincisi 20 Eylül Cuma günü yani bugün verilen puanların ardından belli oldu. Rekabetin üst seviyelere çıktığı yarışma programında, birinci olan kişi 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu. İşte, 20 Eylül Kuaförüm Sensin haftanın finali...

Kuaförüm Sensin

Kuaförüm Sensin'de 20 Eylül Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı çift jürinin karşısına yaptıkları saç modeli ve makyaj ile çıkıyor. Haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 20 Eylül Kuaförüm Sensin haftanın finalinde Hayat'ın modelinin yarışma öncesinde dip boyasını yapıp gelmesi, diğer kuaförler tarafından sert tepkiyle karşılandı. İşte, Kuaförüm Sensin haftanın birincisi ve elenen isim...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın ve günün en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden çift Aytekin ve Çilem oldu. 

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın birincisi günün en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU (20 EYLÜL)

Aytekin ve Çilem: 72 puan alarak yarışmaya veda etti

Sıla ve Mira: 79 puanla üçüncü oldu

Bilal ve Buse: İkinci oldular.

Hayat ve Özlem: 107 puanla Hayat ve Özlem oldu. Hayat ve Özlem 10 bin liralık para ödülünün de sahibi oldu.

 

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