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Kuaförüm Sensin kim elendi? 21 Şubat Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de bu haftaki heyecan da bugünkü finalle birlikte sona erdi. Kuaförüm Sensin'de 4 kuaför ve makeup artisti modellerine en iyi saçı ve makyajı yapmaya çalışıyor, jüri koltuğunda oturan Ayşegül Kartal, Adnan Serter, Muammer Ketenci ve Tuğba Özay ise puan veriyor. Bugün haftanın birincisi 10 bin liranın sahibi oldu, bir ekip de yarışmadan elendi. Peki bu hafta Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin

Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal Muammer Ketenci ve Tuğba Özay'ın yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. 5 günün puanları toplanarak ve haftanın elenen takımı belirlendi. Bu hafta da Taner - Aslı ve Çetin Fatma 98 puanla haftanın sonuncusu oldular. Eşitlik olduğu için juri daha önceki durumlarda verdiği kararı uyguladı ve kimsenin elenmemesine karar verdi.  

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Taner Güneri, makyöz Aslı Yazar, model Kristina Arazmammedova’dan oluşan birinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı, makyöz Özlem Kurt model Fereshteh Azadbakhsh’tan oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Mira Shonazarova’dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Çetin Köroğlu, makyöz Fatma Demirci, model Soshreh AzadBakhsh’tan oluşan dördüncü takım facelight boya uygulaması ve soft makyajlar yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli oldu. Bu hafta Kuaförüm Sensin'de İsmihan - Abdullah ve Hayat Özlem 122 puanla birinci oldu. 

PUAN DURUMU

 

 

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