Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Kuaförüm Sensin kim elenecek? 25 Ekim Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim olacak?

Kuaförüm Sensin'de heyecan dolu bir haftanın daha sonuna gelindi. Kuaförüm Sensin'de 4 kuaför ve makeup artisti modellerine en iyi saçı ve makyajı yapmaya çalışıyor, jüri koltuğunda oturan Ayşegül Kartal, Adnan Serter ve Muammer Ketenci ise puan veriyor. Bugün haftanın birincisi 10 bin liranın sahibi olacak, bir ekip de yarışmaya veda edecek. Peki Kuaförüm Sensin'de kim elenecek?

Kuaförüm Sensin

Kuaförüm Sensin, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci’nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. İşte Kuaförüm Sensin 140. son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılacak son saç ve makyajın ardından günün kazananı belirlenecek. Sonra da haftanın elenen takımı açıklanacak. Kuaförüm Sensin'e veda edecek takım belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak. 

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLACAK?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Koray Negiz makyöz Sevil Öter, model Müzeyyen Arslan’dan oluşan birinci takım, kuaför Sıla Coşar makyöz Mira Akkurt model Sibel Tetik’ten oluşan ikinci takım, kuaför Cemal Süzen makyöz Meltem Topçu model Esin Sarı’dan oluşan üçüncü takım, kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Nur Şimşek ve model Hülya Öcal’dan oluşan dördüncü takım boya ve modellerin çantalarındaki malzemeler ile makyaj yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli olur olmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz. 

KUAFÖRÜM SENSİN'DE DİSKALİFİYE ŞOKU! MURAT...

Sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bir ilk yaşandı. Önceki gün eleştirilere sinirlendiği için stüdyoyu terk eden ve tüm ısrarlara rağmen keyfi kaçtığı için saç yapımına devam etmeyen Murat hakkında jüri kararını verdi. Davranışının mesleki olarak etik olmadığını düşünen jüri üyeleri Murat'ı diskalifiye etti!

Murat'ın takım arkadaşı Meltem'in yarışmaya devam etmek istemesi ile Meltem'e bir şans daha verildi. Meltem, stüdyodan çıkarak yarışmaya başvuran kuaförler ile görüşerek kendine yeni bir takım arkadaşı seçti. Diskalifiye olan Murat'ın yerine Meltem bundan sonra yeni takım arkadaşı Cemal ile yarışmaya devam ediyor.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ!

Kuaförüm Sensin'in yarışmacılarından Koray'dan Sevil'e unutulmayacak bir sürpriz yaşattı. 

Kuaförüm Sensin'in 139. Bölümünde; 14 yıldır birlikte olan kuaför Koray ve makyöz Sevil ilişkilerindeki eksik bir şeyi yerine getirdiler. Koray, stüdyonun ortasında diz üstüne çökerek Sevil'e evlilik teklifi etti. Koray ve Sevil teklifin ardından dans etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elimi Bırakma 51. bölüm fragmanları yayınlandı! Azra ve Cenk evliliklerine bir şans daha veriyor...
TELEVİZYONElimi Bırakma 51. bölüm 2. fragmanı
Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? Recep İvedik 6 fragmanı! İşte Filmin oyuncuları ve konusu
TELEVİZYONRecep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?
Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanları yayında! Ekip, Nadir'i yakalamak için tehlikeli bir karar alıyor!
TELEVİZYONArka Sokaklar 528. bölüm fragmanları
Çukur 3. sezon 6. yeni bölüm fragmanı: "Gereği düşünüldü..." Çukur son bölüm izle
TELEVİZYON"Gereği düşünüldü..."
Bir Zamanlar Çukurova 41. son bölüm! Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 41. son bölüm!
Mucize Doktor 7. son bölüm! Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONMucize Doktor 7. son bölüm!
Kuaförüm Sensin'de romantik evlilik teklifi!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de romantik evlilik teklifi!
Mucize Doktor oyuncuları kimler? Konusu ne? Mucize Doktor dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?
TELEVİZYONMucize Doktor oyuncuları kimler?
Afili Aşk 20. Bölüm Fragmanı yayında! Ayşe ve Kerem itiraf krizi yaşıyor!
TELEVİZYONAfili Aşk 20. Bölüm Fragmanı yayında!
Titanların Savaşı oyuncuları kimler? Titanların Savaşı filmi konusu nedir?
TELEVİZYONTitanların Savaşı oyuncuları ve konusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X