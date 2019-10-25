Kuaförüm Sensin, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci’nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. İşte Kuaförüm Sensin 140. son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılacak son saç ve makyajın ardından günün kazananı belirlenecek. Sonra da haftanın elenen takımı açıklanacak. Kuaförüm Sensin'e veda edecek takım belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLACAK?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Koray Negiz makyöz Sevil Öter, model Müzeyyen Arslan’dan oluşan birinci takım, kuaför Sıla Coşar makyöz Mira Akkurt model Sibel Tetik’ten oluşan ikinci takım, kuaför Cemal Süzen makyöz Meltem Topçu model Esin Sarı’dan oluşan üçüncü takım, kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Nur Şimşek ve model Hülya Öcal’dan oluşan dördüncü takım boya ve modellerin çantalarındaki malzemeler ile makyaj yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli olur olmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE DİSKALİFİYE ŞOKU! MURAT...

Sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bir ilk yaşandı. Önceki gün eleştirilere sinirlendiği için stüdyoyu terk eden ve tüm ısrarlara rağmen keyfi kaçtığı için saç yapımına devam etmeyen Murat hakkında jüri kararını verdi. Davranışının mesleki olarak etik olmadığını düşünen jüri üyeleri Murat'ı diskalifiye etti!

Murat'ın takım arkadaşı Meltem'in yarışmaya devam etmek istemesi ile Meltem'e bir şans daha verildi. Meltem, stüdyodan çıkarak yarışmaya başvuran kuaförler ile görüşerek kendine yeni bir takım arkadaşı seçti. Diskalifiye olan Murat'ın yerine Meltem bundan sonra yeni takım arkadaşı Cemal ile yarışmaya devam ediyor.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ!

Kuaförüm Sensin'in yarışmacılarından Koray'dan Sevil'e unutulmayacak bir sürpriz yaşattı.

Kuaförüm Sensin'in 139. Bölümünde; 14 yıldır birlikte olan kuaför Koray ve makyöz Sevil ilişkilerindeki eksik bir şeyi yerine getirdiler. Koray, stüdyonun ortasında diz üstüne çökerek Sevil'e evlilik teklifi etti. Koray ve Sevil teklifin ardından dans etti.