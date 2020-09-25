Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Jüri koltuğuna oturan Fatih Ürek, kırık fönün mucidi Adnan Serter, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin’de haftanın finalinde en düşük puanı alarak yarışmadan elenen ekip Burcu, Aslı ve Rana oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin'in 25 Eylül 2020 tarihli yayınında en yüksek puanını alarak haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi olan ekip Eylem, Meltem ve Esra oldu.