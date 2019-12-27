Kuaörüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal, Tuğba Özay ve Muammer Ketenci'nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümünde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün kazananı belirlendi. Sonra da haftanın elenen takımı açıklandı. 101 puanla haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden takım Betül ve Şükran oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin'de bugün Taner Güneri makyöz Aslı Yazar birinci takım, kuaöfr Betül Çetin makyöz Şükran İşanlarlar ikinci takım, kuaför Tayfun Ateşoğlu makyöz Serap Varol üçüncü takım, kuaför Hasan Ağın makyöz Buse Şimşek'ten oluşan dördüncü takım boya ve yüz makyajı yapmak için yarıştı. Kıyasıya geçen yarışın sonunda haftanın birincisi HASAN - BUSE oldu. Hasan ve Buse 10 bin liralık ödülün sahibi oldu. Haftanın ikincisi olan takım Tayfun ile Serap oldu.