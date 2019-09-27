Kuaförüm Sensin'de 27 Eylül Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı çift jürinin karşısına yaptıkları saç modeli ve makyaj ile çıkıyor. Haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 27 Eylül Kuaförüm Sensin haftanın birincisi belli oldu. İşte Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair detaylar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın ve günün en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden çift Feyyaz ve Esra oldu. Kuaförüm Sensin'de Feyyaz ve Esra çifti toplamda 77 puan aldı.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın birincisi günün en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi Hayat ve Özlem oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU (23 AĞUSTOS)

Dördüncü: Feyyaz ve Esra - 77 Puan

Üçüncü: Sıla - Mira - 83 Puan

İkinci: Bilal ve Buse - 104 Puan

Birinci: Hayat ve Özlem - 106 Puan