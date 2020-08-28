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Kuaförüm Sensin kim elenecek? 28 Ağustos 2020 Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim olacak?

Kuaförüm Sensin'de bu haftaki heyecan bugünkü finalle birlikte sona erecek. Kuaförüm Sensin yeni jürisiyle tüm dikkatleri üstüne çekiyor. En iyi 4 kuaför ve makeup artisti modellerine en iyi saçı ve makyajı yapmaya çalışıyor, jüri koltuğunda oturan Bülent Ersoy, Seçkin Süngüç, Işıl Reçber ve Adnan Serter saç ve makyajlara ayrı ayrı puan veriyor. Bugün haftanın birincisi 10 bin liranın sahibi olurken, bir ekip de yarışmadan eleniyor. Peki bu hafta Kuaförüm Sensin'de kim elenecek?

Kuaförüm Sensin

Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, kırık fönün mucidi Adnan Serter, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklanacak. Ardından da haftanın en az puanını alarak yarışmaya veda edecek isim belirlenecek. Kuaförüm Sensin’de elenen takım belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Kuaförüm Sensin’de bugün kuaför Yasin Ertuğrul, makyöz Yağmur Araz, model Özge Aran’dan oluşan birinci takım, kuaför Gülsen Kaplan, makyöz Gizem Çakır, model Nagihan Çağlar'dan oluşan ikinci takım, kuaför Kaan Kardeşler, makyöz Büşra Küçükyeşil, model Tuğçe Akcan'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Çiğdem Çelik’ten oluşan dördüncü takım defile saçı ve makyajı yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli olacak.

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