Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacılara Adnan Serter, modacı Muammer Ketenci ve Sebile Ölmez’in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. 5 günün puanları toplanarak haftanın elenen takımı belirlendi. Haftanın en düşük puanını alarak elenen takım 43 puanla RAMAZAN - SAADET - ALEYNA oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Şimşek, model Selver Güneş’ten oluşan birinci takım, kuaför Ramazan Arıkan, makyöz Saadet Dinçer, model Aleyna Deniz’den oluşan ikinci takım, kuaför Öncü Aslan, makyöz Özlem Aslan, model Selen Erbaş'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Mustafa Batur, makyör Tuna Dede, model Su Sümeyye Engin’den oluşan dördüncü takım yarıştı. Kıyasıya geçen yarışın sonunda haftanın birincisi olarak 10 liralık büyük ödülü kazanan takım, 55 puanla ÖNCÜ - ÖZLEM - SELEN oldu.

DİVA BÜLENT ERSOY, KUAFÖRÜM SENSİN İLE EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!

Ekranların en çekişmeli yarışması Kuaförüm Sensin’de sürpriz isim!

Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumuyla Show TV’de ekrana gelen sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin’in jüri kadrosuna Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy dahil oldu. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Diva yorumlarıyla çok yakında rekabet dolu Kuaförüm Sensin yarışmacılarına ter döktürecek. İlk defa gündüz kuşağı programında yer alacak olan Bülent Ersoy sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor!