Kuaförüm Sensin'de 6 Eylül Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı çift jürinin karşısına yaptıkları saç modeli ve makyaj ile çıkıyor. Haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 6 Eylül Kuaförüm Sensin haftanın birincisi belli oldu. İşte Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair detaylar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın ve günün en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden çift Adem ve Songül oldu. Kuaförüm Sensin'de Adem ve Songül çifti toplamda 61 puan aldı.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın birincisi günün en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi Sıla ve Mira oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU (23 AĞUSTOS)

Dördüncü: Adem ve Songül - 61 Puan

Üçüncü: Hayat ve Özlem- 79 Puan

İkinci: Berk ve Merve - 79 Puan

Birinci: Sıla - Mira 99 Puan