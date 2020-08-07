Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, kırık fönün mucidi Adnan Serter, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklanacak. Ardından da haftanın en az puanını alan takımı belirlenecek. En az puanı alarak Kuaförüm Sensin'den elenecek yarışmacı belli olur olmaz detaylar haberimizde yer aklacak.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Kuaförüm Sensin’de bugün kuaför Aytekin Hamiş, makyöz Dilek Öz, model Banu Teker’den oluşan birinci takım, kuaför Özcan Ay, makyöz Dilek Timur, model Ezgi Küçük’ten oluşan ikinci takım, kuaför Kaan Kardeşler, makyöz Ece Acar Bingöl, model Gizem Ay'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Çiğdem Çelik’ten oluşan dördüncü takım büyük aksesuarlar ile saç modelleri ve serbest çalışmayla makyaj yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda birinci olarak 10 bin liralık ödülü kazanan takım belli olur olmaz detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

YARIŞMAYA YENİ BİR EKİP MERHABA DEDİ!

Kuaförüm Sensin’de yeni gün üzücü bir haberle başladı. Yarışmanın favori isimlerinden Engin, geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle yarışmaya ara vermek zorunda kaldı. Ekibi Koray ve Özlem de Engin olmadan yarışmak istemediği için, yarışmaya aynı puanlarla devam edecek yeni bir ekip katıldı.

Kuaför Özcan, makyöz Dilek ve model Ezgi yeni ekip olarak yarışmaya merhaba dedi.