Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci'nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisi ve elenen takımı belirleniyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin 150. son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün kazananı belirlendi. Sonra da haftanın elenen takımı açıklandı. Kuaförüm Sensin'de bu hafta Eylem ve Nesrin haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda etti.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin'de bugün kuaför Koray Negiz makyöz Sevil Öter, model Arzu Demirkan’dan oluşan birinci takım, kuaför Sevcan Çakır makyöz Melek Gültekin model Ahu Balcı’dan oluşan ikinci takım, kuaför Eylem Gündüz makyöz Nesrin Çelik, model Sena Nur Çakar’dan oluşan üçüncü takım, kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Nur Şimşek ve model Setenay Süer’den oluşan dördüncü takım "Boya ve dudak kaş şeklini değiştiren makyaj" yapmak için yarıştı. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım ve 10 bin liranın sahibi

PUAN DURUMU

73 puanla Eylem ve Nesrin

79 puanla Bilal ve Buse