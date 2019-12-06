Kuaförüm Sensin'de eleme ve haftanın birincisi heyecanı yaşanıyor. Gözler jüri üyelerinden gelecek puanlarda.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE STRESLİ ANLAR!

Kuaförüm Sensin’de haftanın finalinde, yarışmacıları elenme stresi sardı. Yaşanan stres de rakipler arasındaki gerilimi arttırdı. Her perşembe olduğu gibi bugün de yine modellerin saçları kesildi. Konsept gereği bu kez kuaför ve makyözler, jüri üyelerinin kendileri için belirlediği saç kesimlerini ve makyajları yapmak zorundaydı. Modelleri birebir aynı saç kesimine ikna etmek için kuaförler oldukça zorlandı.

Sıra puanların açıklanmasına gelince, Kuaförüm Sensin'de bir ilk yaşandı. Sevcan ve Melek gün sonunculuğunu Veli ve Neslihan ile paylaşırken, Taner ve Aslı, gün birinciliğinde Hasan ve Tevfik'e ortak oldu.

VELİ AMCA RAHATSIZLANDI

Kuaförüm Sensin'in Veli Amcası yarışma süresi verilmeden önce fenalaştığı görüldü. Sağlık ekipleri tarafından anında müdahale edildi.

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KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

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KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ?

Henüz belli olmadı