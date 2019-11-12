Show Tv'nin sevilen programı "Kuaförüm Sensin" stüdyosunda yine çok konuşulacak bir şey yaşandı. Günün ilk konsepti ilk buluşma olarak belirlendi. Kuaförler ve makyözler, modellerini hayatlarının aşkıyla ilk buluşmaları için hazırladı. Konsept, aşkla ilgili olunca konuşulan konular da aşka dair oldu.

Özellikle yarışmaya yeni katılan ve yaşından dolayı tüm rakiplerin 'Veli amca' diye hitap ettikleri, kuaför Veli'nin hayatıyla ilgili anlattıkları herkesin ilgisini çekti. Veli'nin hem evliliğe hem de çocukluğunda yaşadıklarına dair anlattıklarını rakipleri merakla dinledi.

Sevcan ve Melek günü sonuncu olarak tamamlarken, Koray ve Sevil günün birincisi oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;