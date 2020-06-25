Kuaförüm Sensin'de Zeynep neden diskalifiye edildi? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Haftanın finaline 1 gün kala, Kuaförüm Sensin'de önemli bir diskalifiye yaşandı. Kuaförüm Sensin Zeynep ile ilgili detaylar haberimizde...

KUAFÖRÜM SENSİN'DE ZEYNEP DİSKALİYE OLDU

Haftanın finaline adım adım yaklaşırken heyecanın giderek arttığı yarışta, gün Turan ve Damla için kötü başladı. Önceki gün yaşanan sorunlar nedeniyle takımın makyözü Zeynep diskalifiye edildi. Turan ve Damla makyaj kısmını da beraber halletmeye karar verdi.

BÜLENT ERSOY MAKYAJ YAPTI

Takımın yardımına Diva Bülent Ersoy yetişti. Yayında model Damla’ya makyaj yapan Bülent Ersoy, yılların birikimi ve tecrübesiyle de çok önemli makyaj tüyoları verdi.