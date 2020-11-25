Küba'dan Maradona ve Fidel Castro paylaşımı: "Tarih aynı gün gitmelerini istedi"

"Tarih aynı gün gitmelerini istedi" 0:00 / 0:00

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona kalp ve akciğer problemleri nedeniyle tedavi edildiği evinde hayatını kaybederken tüm dünya üzüntü yaşadı. Küba Dışişleri Bakanlığı da Arjantinli efsane için bir paylaşım yaptı.

Küba'nın simge liderlerinden Fidel Castro'nun yakın arkadaşı olan Maradona'nın, Castro gibi 25 Kasım'da hayatını kaybetmesi hatırlatılarak "Tarih aynı gün gitmelerini istedi" ifadeleri kullanıldı.

Fidel Castro ile ilk kez 1986'da Küba'yı ilk ziyaretinde tanışan Maradona daha sonra Küba'da uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görmüştü. Maradona, Castro'yu anlatırken "Benim için ikinci bir baba gibiydi. Bana kendi ülkemde kapı kapatan klinikler varken o Küba'nın kapılarını açtı" demişti.

Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu olmuştu.Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.