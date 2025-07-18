Zaman zaman sosyal medyada günlük hayatından kesitler yayımlayan Kubilay Aka, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kubilay Aka, bu kez mutfağa girip yemek yaptı. Mutfakta hünerlerini sergileyen oyuncu, o anları da "Köftede tek rakibim annem" notuyla yayımladı.

Hafsanur Sancaktutan da sevgilisi Kubilay Aka'nın paylaşımlarına kayıtsız kalmadı.

Hafsanur Sancaktutan, sevgilisine "Köfteci Kubi' diyeceksiniz" sözleriyle karşılık verdi.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan