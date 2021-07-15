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Haberler Gündem 3. Sayfa Küçük çocuğa çarpan sürücüye meydan dayağı! - Haberler
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Maltepe'de 8 yaşındaki çocuğa çarpan sürücüye meydan dayağı!

Maltepe'de dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa servis minibüsü çarptı. Kazanın ardından çocuğun yakınları sürücüyü darp etti. O anlar anbean görüntülendi

Küçük çocuğa çarpan sürücüye meydan dayağı! - Haberler
Küçük çocuğa çarpan sürücüye meydan dayağı!
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DHA

Olay dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Tokcan yönetimindeki 34 LAH 352 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Adar Barış Er'e çarptı.

DHA'nın haberine göre, kazayı gören küçük çocuğun yakınları olay yerine koştu ardından servis sürücüsünü darp etmeye başladı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 8 yaşındaki çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Adar Barış Er ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Servis sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü Tokcan bugün Anadolu Adliyesine sevk edilecek.

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