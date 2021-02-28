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HaberlerGündem3. SayfaACI OLAY! Son dakika: Küçük kızın tabancayla oyunu kötü bitti
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İstanbul'da küçük kızın tabancayla oyunu kötü bitti

İstanbul Bahçelievler'de, 13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralandı. Küçük olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı

ACI OLAY! Son dakika: Küçük kızın tabancayla oyunu kötü bitti
AA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde evde tabancayla oynadığı sırada yaralandığı iddia edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Kayalar Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında 13 yaşındaki kız çocuğu E.Ü'nün evde tabancayla oynarken silahının ateş alması üzerine yaralandığı iddia edildi.

Karnına isabet eden kurşunla yaralandığı belirtilen çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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