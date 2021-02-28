İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde evde tabancayla oynadığı sırada yaralandığı iddia edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.
AA'nın haberine göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Kayalar Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında 13 yaşındaki kız çocuğu E.Ü'nün evde tabancayla oynarken silahının ateş alması üzerine yaralandığı iddia edildi.
Karnına isabet eden kurşunla yaralandığı belirtilen çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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