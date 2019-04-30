Polisin incelemeleri sürüyor

Olay, Atakent Mahallesi 19 sokaktaki bir ticaret merkezi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, emekli polis oldukları öğrenilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada Tarık İlbey hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı İlhan Varlık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemeleri devam ediyor.