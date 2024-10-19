Küçükçekmece'de "Anne Taksi" hizmeti başladı

İstanbul'un Küçükçekmece Belediyesi anne ve anne adaylarının ev ve hastane arası ulaşımını gerçekleştirecek "Anne Taksi" projesini hayata geçirdi.

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Projenin tanıtım toplantısı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Tören Alanı'nda yapıldı. Belediye, proje ile toplum sağlığı ve bilinci oluşturarak, anneleri ve bebeklerini konforlu bir şekilde evlerine ulaştırarak, doğum yolculuğunda yanlarında olmayı hedefliyor.

Sosyo-ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyan anne ve anne adayları için hayata geçirilen Anne Taksiler, Küçükçekmece’de ikamet eden ve Kadın Doğum ve Çocuk Bölümü olan devlet hastanelerinden randevusu olan annelere hizmet verecek.

REKLAM EN AZ 2 GÜN ÖNCEDEN RANDEVU Anne taksi hizmetinden yararlanmak isteyenler, en az 2 gün önceden almış oldukları randevuyu hafta içi 08.30-17.00 saatleri aralığında belediyeyi arayarak, taksi randevularını oluşturabilecek. Projenin tanıtım törenine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. "SÖZÜNÜ VERDİĞİMİZ PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ" Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, proje tanıtım toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, "Bugün burada insan odaklı, çözüm odaklı yönetim anlayışımızın bir parçası olarak gördüğümüz anne taksi projemizin tanıtımı için toplandık. Bu yeni ve 2024 seçim vaatlerimiz içerisinde olan projelerimizden biriydi. Yaklaşık 10 projemizi de hayata geçireceğiz. Göreve geldiğim süreden bu yana çok önemsediğim bir şey vardı. Kadınların huzurla, güvenle yaşayabildiği, sosyal hayata ve iş hayatına daha çok katıldığı bir Küçükçekmece için var gücümle çalışmanın sözünü vermiştim. Geride bıraktığımız 5.5 yılda bu doğrultuda önemli adımlar attık. Sözünü verdiğimiz, anne adaylarının yüzünü güldürecek olan 'Anne Taksi' projemizi hayata geçiriyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyi hızlandırdık. Hızlandırmamızın asıl sebebi birkaç gün önce hamile bir kadının taksi bulamadığı için metrobüste doğum yaptığı görüntüler oldu. Ne yazık ki bazı ailelerimiz bu dönemde maddi ve manevi imkansızlıklar yaşıyor. Özellikle ulaşım gibi temel hizmetlere erişemiyorlar" dedi.

"İSTANBUL'UN SORUNLARINI BİLİYORUZ" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da taksi sorunun çok ciddi bir sorun olduğunu 5 yıldır ifade ettiğini söyleyen Çebi, "Sayın İmamoğlu, bu konuyla ilgili çalışmalarını inat ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'un sorunlarını biliyoruz ve bunun için harekete geçtik. Tüm müdürlüklerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla bunların planlamalarını yaparak hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın huzur ve güvenle yaşayabildiği, sosyal hayata ve iş hayatına katılabildiği bir Küçükçekmece için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.