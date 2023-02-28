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Küf Nasıl Temizlenir? Evde Kolay ve Etkili Küf Temizliği

Evde üreyen küf boğazı, gözleri, cildi ve akciğerleri tahriş ettiğinden özellikle alerjisi olan kişiler için bazı ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bu nedenle daha sağlıklı, daha temiz ve daha güvenli bir ortam yaratmak için küfün çıkarılması şarttır. Küfün bulunduğu alana sirke püskürtün. İyice nüfuz etmesini bekleyin ve emin olmak için küflü bölgeye bolca sirke püskürtün daha sonra bir bez ile silin.

Evde Kolay ve Etkili Küf Temizliği

Küf alerjileri şiddetlendirir. Öksürüğe ve hırıltıya neden olur. Astım ataklarının etkisini artırır. Küf alerjiniz varsa, küf mikroorganizmalarını soluduğunuzda bağışıklık sisteminiz aşırı tepki verir. Tüm bunları yaşamamak adına küflü bölgeyi acilen temizlemek gerekir. İşte evde kolay ve etkili küf temizliği için yapılması gerekenler

Giysilerden, ayakkabılardan, yatak takımlarından, mobilyalardan ve diğer eşyalardan küfü çıkarmanın yöntemleri vardır. Evin içindeki kurutma askısına çamaşır asmaktan kaçının ve kışın bile pencereleri daima açın. Duvarlarda küf oluşumuna karşı savaşabilen maddeler içeren boya ürünleri ile evi boyamayı unutmayın. Evde hazırlayacağınız solüsyonlarla küfleri temizleyebilirsiniz. Gerekli malzemeler:

700 ml su

2 yemek kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı hidrojen peroksit

Hidrojen peroksit dışındaki tüm malzemeleri büyük bir kaba koyun ve iyice karıştırın. Karışımı karıştırdıktan sonra hidrojen peroksit ekleyebilir ve sıvıyı bir sprey kabına koyabilirsiniz. Spreyi çalkaladıktan sonra duvarlara sıkın ve bir bezle ovun. Küfü temizlerken gözeneksiz eldiven kullanın. Organik sirkeye uzun süre maruz kalmak cilt dokularını tahriş eder, bu nedenle cildinizi sıkı eldivenlerle korumalısınız. Sprey şişesi yoksa yalnızca tek kullanımlık bezler kullanarak, bezi sirke ile ıslatarak küflenen yüzeyi silebilirsiniz. Bazı tehlikeli zehirli dumanlar üretebileceğinden, sirkeyi ağartıcı ile karıştırmaktan kaçının.

Duvar Küfü Nasıl Temizlenir?

Nem, evdeki küfün ana nedenlerinden biridir. Evin sık sık havalandırılması ve su geçiren yerlerin tamiratının yapılması gerekir. Aksi takdirde sağlık tehlikelerine yol açabilir. Peki, duvar küfü nasıl temizlenir? Beyaz sirke, küf için ev temizliğinin başkahramanıdır. Özellikle duvar küflerinde etkisi yadsınamaz. Sirke küf türlerinin yaklaşık %80'ini öldürür ve sirkeye dayanıklı küflerin yalnızca %20'sini bırakır. Bu nedenle sirkeyi, hidrojen peroksit, karbonat veya tuz gibi başka bileşiklerle karıştırmayı deneyebilirsiniz.

Sıcak suyla bir kapta seyreltmeli ve etkilenen bölgeyi bir bezle silmelisiniz. Bir diğer dezenfekte edici bileşen ise ağartıcıdır. (Çamaşır suyu) Bu madde birçok küf önleyici ürünün temel maddesidir ancak sağlık risklerine yol açmamak için dikkatli kullanılmalıdır. Sıcak su ve çamaşır suyu küfleri giderir fakat tekrar oluşmasının önüne geçemez.

Evdeki Küf Nasıl Silinir?

Çay Ağacı Yağı sadece cilt bakımı için doğal bir ürün değil, aynı zamanda evdeki duvarlardaki küfü ve sızma kalıntılarını ortadan kaldırmak için birçok fayda sağlar. Çay ağacı ile evdeki küf nasıl silinir? Küf lekelerini çıkarmak için 100 ml sirkeyi 12 damla Çay Ağacı esansiyel yağıyla duvara püskürtün biraz bekledikten sonra silin.

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