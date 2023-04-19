Side Antik Kent'te incelemelerde bulundu

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Kültürel Miras Projesi tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Arkeolojiyi kültür ve sanatla birleştirerek daha sürdürülebilir, daha tabana yayılmış bir halde vatandaşımızın, sektörün hizmetine sunmuş oluyoruz. Hem sezonu uzatıyoruz, hem de nitelikli istihdamı kazanmış oluyoruz. Önemli olan 12 ay turizm yapıp nitelikli turizm gelirlerini vatandaşımız ve sektörümüz için artırabilmek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen Side Kültürel Miras Projesi tanıtımında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak bugüne kadar birçok kültürel miras projesine imza attıklarını ve en çok yoğunlaştıkları destinasyonlardan birinin Antalya olduğunu söyledi. Side kazılarının 75'inci yılının kutlandığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side'nin anıtsal yapıların yanı sıra Türkiye'nin en eski müzelerinden birine ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Ayrıca Side'nin Antalya'nın ve Türkiye'nin planlanmış ilk ve en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Side'de markalaşma çalışmalarına ağırlık verdiklerini bildirdi.

Mehmet Nuri Ersoy, Side'nin koruma ve kullanma dengesi içinde ziyaretçileriyle buluşturacak kültürel mirası, doğal güzellikleri ve peyzaj unsurlarıyla bir bütün halinde önemli bir destinasyon olduğunu işaret etti. Tarihi alanda Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı denetiminde parsel kazıları yürüttüklerini belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Kentsel ve üçüncü derece sit alanı bölgesinde parsel mülkiyeti bulunan vatandaşların desteğiyle bu parsellerde kazı çalışmaları, ardından koruma ve restorasyon çalışmaları yapılıyor. Sonrasında ise parsel sahipleri, koruma imar planının öngördüğü ve Koruma Kurulu'nun onay verdiği projeler doğrultusunda, parselleri üzerinde yaşanabilir, kullanılabilir yapılar inşa edebiliyor" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mehmet Nuri Ersoy, Side'de yürütülen bu çalışmaların, kent arkeolojisi ve kültürel miras yönetimi bakımından örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı denetiminde bugüne kadar yaklaşık 52 dönüm alanda kazı çalışmaları yapıldığını aktaran Bakan Ersoy, Side'nin en kısa sürede tam anlamıyla bir kültürel miras destinasyonu haline geleceğini kaydetti.

"14 NOKTADA KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILDI" Bakan Ersoy, yürütülen çalışmalarla bir yandan koruma kullanma dengesi çerçevesinde vatandaşın kültürel mirasla iç içe yaşamasını, bir yandan da Side'ye olan ilgiyi ve turist akışını hızlandıracaklarını ifade etti. Kasım 2022'den bu yana 14 noktada kazı ve onarım çalışmaları yaptıklarını ve bunlar için yaklaşık 81 milyon lira ödenek aktardıklarını belirten Mehmet Nuri Ersoy, Side'de ören yeri sınırını belirleyip ziyaretçiler için güvenli ve aydınlatılmış bir ziyaret güzergahı oluşturduklarını, tek bir biletle antik kenti, antik tiyatroyu ve Side Müzesi'ni ziyaret edilebilir hale getirdiklerini vurguladı. Mehmet Nuri Ersoy, antik kent merkezinden uzakta olmayan bir alan belirleyerek modern ama antik kent siluetiyle yarışmayan yeni bir müze yapmayı da planladıklarını bildirdi.Daha sonraki süreçte Side Antik Tiyatrosu'nun restorasyonunu tamamlayacaklarını anlatan Ersoy, bunun dışında Side'nin en önemli yüzü Apollon Tapınağı ve liman bölgesini ayağa kaldırma projesini hayata geçireceklerini söyledi.

KÜLTÜREL MİRASLA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Mehmet Nuri Ersoy, Side'ye Türkiye'nin en güzel manzaralı kültürel miras kütüphanesi de kazandıracaklarını ifade etti. Turizmde güvenli ve sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem verdiklerine değinen Bakan Ersoy, "Arkeolojiyi, kültür ve sanatla birleştirerek daha sürdürülebilir, daha tabana yayılmış bir halde vatandaşımızın, sektörün hizmetine sunmuş oluyoruz. Hem sezonu uzatıyoruz hem de nitelikli istihdamı kazanmış oluyoruz. Önemli olan 12 ay turizm yapıp nitelikli turizm gelirlerini vatandaşımız ve sektörümüz için artırabilmek" değerlendirmesinde bulundu. Sürdürülebilirlikle ilgili bir diğer önemli kriterin, gastronomi ve gastronomide yerel ürünlerin kullanımı olduğunu dile getiren Mehmet Nuri Ersoy Ersoy, bu alanda da önemli yatırımlar yaptıklarını kaydetti. Gastronomi konusunda geçen sene çok önemli adımlar attıklarını ve Michelin Rehberi'ne İstanbul'un eklendiğini hatırlatan Ersoy, şöyle devam etti: Diğer turizm destinasyonlarımızı da bu rehbere dahil etmek için çalışıyoruz. İnşallah bu sene en az 2 destinasyonumuzu, sonrasında da bir iki destinasyonu da dahil ederek minimum 5 destinasyonu bu rehbere dahil edilmesini sağlayacağız. Muğla, Bodrum, İzmir gibi, Antalya'dan da çok umutluyum, inşallah dahil edilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı'nın kazı çalışmaları hakkında bilgi verdiği programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı da katıldı.