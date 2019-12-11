Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bütçe görüşmesinde yaptığı konuşmanın başında, bu yıl hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine de değinen Mehmet Nuri Ersoy, "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi. İnsan Hakları Günü'nde verilen bu ödül hiçbir soykırımı unutturamaz, bu tarz konular da ödüllerle aklanamaz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bürokrasinin minimuma indirilmesi sayesinde, devletin işleyişinde, fikirden aksiyona geçişte ve sonuç almakta yeni bir dönem başladığını dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, bu dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürüyüşünün yeni bir ivme kazandığını belirtti. Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turizmi stratejik sektör ilan etmesiyle, kendileri için hem büyük bir fırsat hem de büyük bir sorumluluk ortaya çıktığını ifade etti.