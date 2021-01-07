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Kumar baskınında eski milli boksörle birlikte 8 kişiye 84 bin lira ceza

Bursa'da polis ekiplerince 'Bursa Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne düzenlenen baskınında, aralarında eski milli boksör Vahdettin İ.'nin de bulunduğu 8 kişi yakalandı. Baskında bir kişi gizlendiği mutfakta yakalanırken, bazı kişilerin uyuyor numarası yaparak ceza yemekten kurtulmaya çalışması dikkat çekti. Koronavirüs önlemlerini ihlal eden 8 kişi ile kumar oynandığı belirlenen derneğe toplam 84 bin TL cezai işlem uygulandı

Kumar baskınında eski milli boksörle birlikte 8 kişiye 84 bin lira ceza
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Gökdere Bulvarı´nda bulunan ' Bursa Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde, kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Saat 02.30 sıralarında harekete geçen ekipler, derneğin bulunduğu adrese gitti. DHA'nın haberine göre; dernek binasını ablukaya alan ekipler, bir süre fiziki takip yaptıktan sonra derneğe baskın düzenledi.

UYUMA NUMARASI TUTMADI

Baskında şüphelilerden biri mutfakta gizlendiği yerde yakalanırken, bazı şüphelilerin ceza yememek için uyuyor numarası yapması da dikkat çekti. 1´i kadın 8 kişinin olduğu dernekte yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı bulundu.

ARALARINDA 1 ESKİ MİLLİ BOKSÖR DE VAR

Eski milli boksör Vahdettin İ.'nin (52) de aralarında bulunduğu, Yılmaz U. (55),Mustafa Ç. (64),Oktay K. (38),Murat O. (44),Mehmet B. (62),Taner A. (42) ve Meliha Ö.'ye (39),sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150´şer lira ve kumar oynadıkları için 2 bin 350'şer lira olmak üzere toplam 44 bin TL ceza yazıldı. Kumar oynatılan derneğe ise 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

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