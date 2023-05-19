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Kuraklık uyarısı: Artık suyun her damlası altın değerinde

Prof. Dr. Doğan Yaşar, Batı Ege için kuraklık uyarısında bulunurken, "Barajlarımız yüzde 100 dolu olsa bile her bir damla suyu altın değerinde görüp, öyle kullanmamız lazım yoksa gerçekten işimiz çok zor" dedi

Kuraklık uyarısı: Artık suyun her damlası altın değerinde
DHA

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, en ciddi kuraklığın Batı Ege'de yaşandığını söyledi. Türkiye'de kaçak kuyudan su kullanımının çok yaygın olduğunu ve kuraklığa karşı bu konuda da önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "Artık her bir su damlası altın değerinde" dedi.

Türkiye'de en ciddi kuraklığın Batı Ege'de yaşandığını kaydeden DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in önemli miktarda su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki aktif doluluk oranına ilişkin açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Yaşar, "18 Mayıs 2021 tarihinde Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 70 iken, 2022'de yüzde 64'e düşüyor. Bu sene aynı tarihte doluluk oranı yüzde 40" dedi. Türkiye'de kaçak kuyudan su kullanımının çok yaygın olduğunu ve kuraklığa karşı bu konuda da önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "İspanya'da izinsiz kuyu açarak su kullanan 26 kişi tutuklandı. Türkiye'de de binlerce kaçak kuyu var. Bu konuda ciddi önlemler alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK BARAJ İNŞA EDİLMELİ"

Dünyada son iki yılın kurak geçtiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "Tahtalı Barajı'ndaki rakamlar kuraklığın boyutlarını gözler önüne seriyor. Yapmamız gereken şeyler aslında hep belli. Tahtalı Barajı İzmir'in ana barajı. İzmir, su ihtiyacının yüzde 50'sini Tahtalı Barajı'ndan sağlar. Bugünlerde doluluğu 4'te 1'e düştü. Yapılması gereken şeylerin başında barajlar geliyor. Mümkün olduğunca çok baraj yapmamız lazım. İzmir'in nüfusu 2007-2008 yıllarında 3 milyon 700 bin iken şu anda 4,5 milyona geldik ama yeni su kaynağımız yok. Bu nedenle mümkün olduğunca baraj yapmalıyız. Yer altı barajlarının da yapılması lazım" dedi.

"20 YIL ÖNCE UYARMIŞTIK"

Öte yandan arıtma sularına da dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, "Bizim 'gri su' dediğimiz arıtmadan çıkan suların yeniden tarıma kazandırılması lazım. Son iki yıldır kuraklık var ama bu sürpriz bir kuraklık değil. 20 yıl önce bu kuraklığın uyarısını yapmıştık. Nüfusumuz çok ciddi artıyor. Bu kadar nüfus artışına bu yağışlar yetmiyor. Suyun mümkün olduğunca verimli kullanılması gerekir. Barajlarımız yüzde 100 dolu olsa bile her bir damla suyu altın değerinde görüp, öyle kullanmamız lazım yoksa gerçekten işimiz çok zor. Verimli tarım alanlarımız Batı Anadolu'da. Bu nedenle bu bölgedeki su miktarı çok önemli. Su, biraz eksilse dahi tarımda çok büyük fark oluşturuyor" diye konuştu.

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