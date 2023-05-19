Kuraklık uyarısı: Artık suyun her damlası altın değerinde

DHA

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, en ciddi kuraklığın Batı Ege'de yaşandığını söyledi. Türkiye'de kaçak kuyudan su kullanımının çok yaygın olduğunu ve kuraklığa karşı bu konuda da önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "Artık her bir su damlası altın değerinde" dedi. Türkiye'de en ciddi kuraklığın Batı Ege'de yaşandığını kaydeden DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in önemli miktarda su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki aktif doluluk oranına ilişkin açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Yaşar, "18 Mayıs 2021 tarihinde Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 70 iken, 2022'de yüzde 64'e düşüyor. Bu sene aynı tarihte doluluk oranı yüzde 40" dedi. Türkiye'de kaçak kuyudan su kullanımının çok yaygın olduğunu ve kuraklığa karşı bu konuda da önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "İspanya'da izinsiz kuyu açarak su kullanan 26 kişi tutuklandı. Türkiye'de de binlerce kaçak kuyu var. Bu konuda ciddi önlemler alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK BARAJ İNŞA EDİLMELİ" Dünyada son iki yılın kurak geçtiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "Tahtalı Barajı'ndaki rakamlar kuraklığın boyutlarını gözler önüne seriyor. Yapmamız gereken şeyler aslında hep belli. Tahtalı Barajı İzmir'in ana barajı. İzmir, su ihtiyacının yüzde 50'sini Tahtalı Barajı'ndan sağlar. Bugünlerde doluluğu 4'te 1'e düştü. Yapılması gereken şeylerin başında barajlar geliyor. Mümkün olduğunca çok baraj yapmamız lazım. İzmir'in nüfusu 2007-2008 yıllarında 3 milyon 700 bin iken şu anda 4,5 milyona geldik ama yeni su kaynağımız yok. Bu nedenle mümkün olduğunca baraj yapmalıyız. Yer altı barajlarının da yapılması lazım" dedi.