Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Kurban'ın dünya prömiyeri gerçekleşti - Magazin haberleri

        'Kurban'ın dünya prömiyeri gerçekleşti

        13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde İsmail Güneş'in yönettiği 'Kurban' filminin dünya prömiyeri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kurban'ın dünya prömiyeri gerçekleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hava muhalefetine rağmen yoğun ilginin olduğu 'Kurban' adlı film, Atlas 1948 Sineması'nda izlendi. Gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı.

        Kurban filmi, 19 Kasım Pazar günü (bugün) Kadıköy Sineması'nda, saat 16.30'da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

        ÖĞRENCİ BİLETİ 20 TL

        Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.

        'KURBAN'

        Sacrifice

        REKLAM

        DCP / Renkli Color / 129’ Türkçe; İngilizce Altyazılı

        Türkiye, 2023

        Yönetmen

        İsmail Güneş

        Senaryo

        İsmail Güneş

        Görüntü Yönetmeni

        Vedat Oyan

        Oyuncular

        Mürşit Ağa Bağ, Fuat Onan, Nermin Yılmaz

        Ülkenin güneydoğu sınırında devlet güçleri ile ayrılıkçı güçler arasında yıllardır yoğun çatışmalar yaşanmaktadır. İbrahim’in oğlu İsmail bu bölgede zorunlu askerlik hizmeti vermekte ve askerlik hizmetinin bitmesine 20 gün kalmıştır.

        Bu şartlarda bir süredir tek geçim kaynağı tavuk ve yumurtalarına musallat olan yabani bir hayvanla uğraşan İbrahim, askerdeki oğlu İsmail’e yazdırttığı mektupta ‘uzman’ olarak devam etmesini ve askerlik maaşını mektup içinde göndermesini ister.

        Babasının yaşlılık maaşını gişeden alacakları sırada kalp kriz geçiren bir adamın içinde yüklü miktarda para bulunan poşeti, babasının poşetine karışır. Ancak yaşlılık parasını alamaz. Babasının kimliği unutulmuştur. Sabah kalktığında babası ölmüştür.

        Cenaze sonrası babasının kimliğiyle yaşlılık maaşını çekmek ister ama imkansızdır. Küçük kızının ihtiyacını bile görecek geliri yoktur. Çaresizce oğluna telefonla tezkere bırakması için ulaşmaya çalışır. Daha önce kaza geçirdiklerinden arkadaşlarının ısrarına rağmen orman kaçakçılığı işine devam edemez.

        Bankada karışan poşetin içindeki paraları fark eden İbrahim, onları karakola teslim edip etmemeye karar veremez. Bir yanda yoksulluk, diğer yanda onu ömür boyu geçindirecek para. Vicdanı yakasını bırakmaz, poşeti karakola teslim eder. Sonrasında her şey artık eskisi gibi değildir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kurban
        #Kurban film
        #Suç ve Ceza
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!