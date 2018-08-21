Bolu'nun Göynük ilçesinde Mehmet B.'nin torunu Mesut B.'yi tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, yaşa bağlı olarak akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet B.'nin kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği belirtildi. Mehmet B.'nin, torununa, "Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz. Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı" dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı ifade edildi.



Olayın ardından B. ailesi evlerinin önünde taziyeleri kabul ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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