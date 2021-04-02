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HaberlerGündem3. SayfaACI OLAY! Son dakika: Kuzenler, çatıda güvercin uçuruyordu, yüksek gerilime kapıldılar - Haberler
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Mahalleliyi sokağa döken acı olay! Kuzenler, çatıda güvercin uçuruyordu

İstanbul Küçükçekmece'de, 15 yaşındaki Samet Ö., aynı yaştaki kuzeni Şiyar Ö. ile binanın çatısında güvercin uçururken yüksek gerilim hattına temas etti. Kuzenlerden Samet, olay yerinde hayatını kaybetti. Samet'in ailesi ve mahalle sakinleri sokakta toplandı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı

ACI OLAY! Son dakika: Kuzenler, çatıda güvercin uçuruyordu, yüksek gerilime kapıldılar - Haberler
Güvercin uçururken korkunç son!
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AA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, binanın çatısında güvercin uçurdukları sırada yüksek gerilim hattına temas eden 15 yaşındaki Samet Ö. hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Conker Sokak'taki bir binanın çatısında güvercin uçuran Samet Ö. ve kuzeni Şiyar Ö'yü (15),yüksek gerilim hattındaki tele teması sonucu elektrik çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Samet Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Şiyar Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gencin ailesi ve mahalle sakinleri sokakta toplandı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaptı.

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