Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain ilk kez anne oldu

Rock müziğin 1994'te hayatını kaybeden efsanevi ismi Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain, anne oldu.

Nirvana grubunun yıldızı Kurt Cobain ile Courtney Love'ın 31 yaşındaki kızları Frances Bean Cobain, eşi Riley Hawk ile birlikte, ilk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor.

Frances Bean Cobain, dün Instagram'dan bir oğlu olduğu haberini paylaştı. 17 Eylül'de doğum yaptığını söyleyen Frances, oğluna Ronin Walker Cobain Hawk adını verdiklerini duyurdu.

Frances Bean Cobain ve annesi Courtney Love