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        Haberler Dünyadan Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain ilk kez anne oldu - magazin haberleri

        Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain ilk kez anne oldu

        Nirvana grubunun henüz 27 yaşında hayatını kaybeden efsanevi yıldızı Kurt Cobain, ölümünden 30 yıl sonra 'dede' oldu. Sanatçının Courtney Love ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Frances Bean Cobain, ilk çocuğunu dünyaya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 17:07 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:16
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        Kurt Cobain'in torunu oldu
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        Rock müziğin 1994'te hayatını kaybeden efsanevi ismi Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain, anne oldu.

        Nirvana grubunun yıldızı Kurt Cobain ile Courtney Love'ın 31 yaşındaki kızları Frances Bean Cobain, eşi Riley Hawk ile birlikte, ilk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor.

        Frances Bean Cobain, dün Instagram'dan bir oğlu olduğu haberini paylaştı. 17 Eylül'de doğum yaptığını söyleyen Frances, oğluna Ronin Walker Cobain Hawk adını verdiklerini duyurdu.

        Frances Bean Cobain ve annesi Courtney Love

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        Oğlunun ilk fotoğrafını paylaşan Frances, "Dünyaya hoş geldin. Seni her şeyden daha çok seviyoruz" notunu yazdı.

        Cobain ile ünlü kaykaycı Tony Hawk'ın oğlu Riley Hawk, 2022'de başladıkları birlikteliklerini 7 Ekim 2023 tarihinde evlilikle taçlandırmıştı.

        Frances, babası Kurt Cobain 27 yaşında aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiğinde henüz 20 aylıktı.

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        #kurt cobain
        #Frances Bean Cobain
        #Courtney Love
        #bebek
        #Nirvana
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