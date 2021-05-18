Saçları açık artırmada satıldı 0:00 / 0:00

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Rock müziğin efsanevi isimlerinden Kurt Cobain'in saç telleri, vefatından 27 yıl sonra satışa çıkarıldı. 1994 yılında hayatını kaybeden Cobain'in birkaç saç teli, müzayedede 14 bin 145 dolara alıcı buldu.

Iconic adlı müzayede evinde satışa çıkarılan saç tellerinin, Cobain’in 1989 yılında Nirvana'nın Bleach turnesindeyken kesilen saçlarından parçalar olduğu öğrenildi.

Saç kesiminin İngiltere'nin Birmingham şehrinde olduğu, Tessa Osbourne'un Kurt Cobain'in saç tellerini bir çantada sakladığı ve ölümünden sonra sanatçı Nicole DePolo’ya verdiği öğrenildi.

DePolo da saç tellerini, en büyük tarihi saçlar koleksiyonuna sahip olmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren John Reznikoff’a vermişti. Ve saçlar, mayıs ayında açık artırmaya çıkarılmıştı.

1987 YILINDA NIRVANA'YI KURMUŞTU

Kurt Cobain, 1987 yılında Krist Novoselic ile birlikte Nirvana'yı kurmuştu. Grup, Bleach isimli ilk albümlerini 1989 yılında çıkarmıştı. Nirvana, ikinci albümü Nevermind'ı 1991’de yayınlandı ve Smells Like Teen Spirit ile çığır açan bir başarı yakalamıştı. Grup, X kuşağının 'bayrağı önde götüren grubu' olarak etiketlenmişti ve Cobain, 'bir neslin sözcüsü' olarak nitelendirilmişti.

Kurt Cobain, hayatının son yıllarında parlayan yıldızının yanı sıra zararlı madde bağımlılığı ile mücadele etmişti. Cobain, 18 Kasım 1993'te MTV Unplugged serisi kapsamında gerçekleştirdiği akustik konserden beş ay sonra yaşamına son vermişti.