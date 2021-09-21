Kürt sorunu polemiği! AK Parti, CHP ve HDP'den açıklamalar 0:00 / 0:00

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AK Partili Akbaşoğlu, TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" sözleri üzerine, eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP’dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır" ifadelerini kullanmıştı.

Akbaşoğlu ise başlayan bu tartışma üzerine Meclis'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“CHP İYİ Parti ve HDP arasında bir ittifak var. Bu ittifakın adı, ‘yamalı bohça’ ittifakı. Bir taraftan kayıkçı kavgası yapıyorlar, bir taraftan da hepsinin üzerinde egemen güçler tarafından belirlenecek bir cumhurbaşkanı adayından bahsediyorlar. Yetkili makamlarda bulunan kişiler tarafından. Böyle bir çelişkiler yumağı aynı zamanda bu ittifak. CHP, HDP’yi adres olarak gösteriyor, HDP de İmralı’yı adres olarak gösteriyor. İYİ Parti ne bu hususa. Bu yamalı bohça ittifakının bir diğer bileşeni olan İYİ Parti, ne diyor. Onlar bu konuyla ilgili kendi kanaatlerini ortaya koysunlar, bu konuyu inşallah daha detaylı bir şekilde görüşelim. Aslında CHP, HDP ve İYİ Parti ortaklaşa İmralı’yı adres göstermiş oluyorlar. Buna açıklık getirmeleri kendi içişlerinde kendileri kamuoyunu bilgilendirmelerinde birinci vazifeleri.”