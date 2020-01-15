Kurtlar Vadisi Kaos dizisi konusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi konusu, oyuncuları

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara Kurtlar Vadisi Kaos olarak dönüş yapacak. Bu konu üzerine arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alan Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kimler? Kurtlar Vadisi Kaos'un konusu ne? İşte tüm merak edilenler...

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi konusu

Bir zamanların efsane dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara dönmesi iddia ediliyor. Bu konu üzerine filmin konusu ve oyuncu kadrosunu merak edenler arama motorlarında sıkça araştırma yapmakta... Peki Kurtlar Vadisi Kaos tekrar ekranlarda yer edinecek mi? Kurtlar Vadisi Kaos dizisi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm merak edilenler...

Kurtlar Vadisi Kaos konusu

Osman Sınav Türkiye siyasetinde yaşanan birçok olayı üstü kapalı bir biçimde anlatmayı başarmış ünlü bir kalemdir. Pana Film ekibi Nöbet dizisiyle istediğini elde edememiş ve bu süreçte Kurtlar Vadisi Kaos dizisi için hazırlıklara başladı. Dizinin ilk bölümlerinde Türkiye-ABD-Rusya arasında savaş ekipmanları krizinin anlatılacağı ve İngilizlerin Türk Lirası üzerinden manipülasyon yapmaya çalışacağı görülecek.

Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları

Necati Şaşmaz
Erkan Ufak
Kenan Çoban
Osman Wöber
Oktay Kaynarca
Gürkan Uygun
Erdem Ergüney
Tarkan Tüzmen
Kerem Fırtına
Çiğdem Batur
Musa Uzunlar
Cahit Kayaoğlu
Hande Kazanova
İpek Tenolçay
Begüm Kütük
Gökçe Akyıldız


Pana film Kurtlar Vadisi - Netflix açıklaması

Bazı yayın organlarında yapımcılığı Pana Film tarafından üstlenilen Kurtlar Vadisi adlı dizimizin bir dijital platform ile anlaştığına dair spekülatif haberlere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Pana Film olarak bizi yıllardır yalnız bırakmayan değerli seyircilerimizin Kurtlar Vadisi’nin geri dönmesini ne kadar istediklerinin farkındayız. Dolayısıyla Kurtlar Vadisi ile ilgili herhangi bir gelişme olduğunda, spekülasyona izin vermeden tüm duyurular resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır.Bunun dışındaki açıklamalara ve onları yapanlara itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramo 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV Ramo son bölüm izle
TELEVİZYON'Ramo' bomba gibi başladı
Aybüke Pusat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aybüke Pusat hakkında
TELEVİZYONAybüke Pusat kimdir?
Yayın akışı 15 Ocak Çarşamba - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 15 Ocak Çarşamba
Sefirin Kızı 5. bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYONSadıçlık bitti!
Show TV'nin yeni dizisi 'Zemheri' bu akşam başlıyor! İşte konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer
TELEVİZYON'Zemheri' bu akşam başlıyor!
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONYasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hekimoğlu 4. bölüm fragmanı
TELEVİZYONHekimoğlu 4. bölüm fragmanı
Recep Aktuğ kimdir, nereli, kaç yaşında, ölüm sebebi nedir? Recep Aktuğ hayatı hakkında
TELEVİZYONRecep Aktuğ ölüm sebebi nedir?
Zalim İstanbul 27. Bölüm fragmanı yayında! Şeniz, Nedim'e savaş açıyor!
TELEVİZYONZalim İstanbul 27. Bölüm fragmanı
Kadın dizisi final mi yapıyor? Kadın dizisi ne zaman bitecek?
TELEVİZYONKadın dizisi final mi yapıyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X