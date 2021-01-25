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Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler? - Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, dizinin geleceğine ilişkin önemli açıklamalara imza attı. Peki merakla araştırılan Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler? - Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanaca

Ekranların en çok izlenen yapımlarından Kurtlar Vadisi Kaos için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası gözler Şubat ayına çevrilmişti. Peki Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.

"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...

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