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Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlıyor? - Kurtlar Vadisi Kaos ilk bölüm fragmanı...

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası gözler ilk bölüm tarihine çevrildi. Peki Kurtlar Vadisi Kaos ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlıyor? - Kurtlar Vadisi Kaos ilk bölüm fragmanı...

Kurtlar Vadisi Kaos için heyecan dorukta. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kurtlar Vadisi Kaos, yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncusu ve senaristlerinden biri olan Necati Şaşmaz'ın açıklamalarını bir araya getirdik...

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.

"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sahneleri ile akıllara kazınan Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz bir fragmanı da yayınlanmış değil...

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