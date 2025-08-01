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        Haberler Gündem Güncel Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi | Son dakika haberleri

        Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi zeytin bahçesini sularken, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 18:32 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:32
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        Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi
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        Kurtuluş Savaşı'ndan kalma olduğu belirlenen mermi, kontrollü bir şekilde patlatıldı.

        Olay, Salihli'nin Çukuroba Mahallesi'nde meydana geldi. Tren yolu mevkisindeki zeytin bahçesini sulayan Kemal Yıldız, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu. Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha uzmanları, bölgeye gönderildi. Top mermisi, kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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