Kocaeli'de "kurye" yalanı ile işlenen cinayette 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa "Kurye" yalanı ile işlenen cinayette 2 tutuklama
ABONE OL

Kocaeli'de "kurye" yalanı ile işlenen cinayette 2 tutuklama

Kocaeli'de kendisini "kurye" olarak tanıtıp, çıktığı 2'nci katta Serkan Kurtgöz'ü tabanca ile öldüren Süleyman Yelek ile cinayetle bağlantı olduğu belirlenen Hüseyin Coştur tutuklandı

DHA

Kocaeli'de,kendisini 'kurye' olarak tanıtıp, çıktığı 2'nci katta Serkan Kurtgöz'ü (44) tabanca ile öldüren Süleyman Yelek ile cinayetle bağlantı olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.

Olay, 2 Mayıs'ta sabah saatlerinde Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın ziline basıp, kargo firmasından geldiğini ve paket teslim edeceğini söyleyen Süleyman Yelek, 2'nci kata çıkıp, kapıyı açan Serkan Kurtgöz'e tabancayla 5 el ateş açtı.

Serkan Kurtg&ouml;z
Serkan Kurtgöz

Kurtgöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Yelek, ertesi gün Tokat'ta polis ekiplerince yakalanıp, Kocaeli'ye getirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Süleyman Yelek, Hüseyin Coştur (32), B.Z. ve E.M.F. adliyeye sevk edildi.

Yelek ve Coştur tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri sandık görevlisi ve sandık başkanı ücreti ne kadar, belli oldu mu?
GÜNDEM 2023 sandık görevlisi ücreti belli oldu mu?
Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
GÜNDEM MSB: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Demir yoluna giren yaşlı adama tren çarptı
GÜNDEM Demir yoluna giren yaşlı adama tren çarptı
Elbise dolabında cansız bedeni bulunan kadının cinayet şüphelisi oğlu yakalandı
GÜNDEM Elbise dolabında cansız bedeni bulunan kadının oğlu ...
Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Büyükşen çiftinin çocukları: Adalet yerini buldu - Güncel haberler
GÜNDEM Büyükşen çiftinin çocukları: Adalet yerini buldu
Şanlıurfa'da can pazarı! 6 ölü
GÜNDEM Şanlıurfa'da can pazarı! 6 ölü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuştu
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul 'evet' derse bu iş ...
A101 11 Mayıs 2023 kataloğu yayımlandı! Bu hafta A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri neler?
GÜNDEM A101 11 Mayıs 2023 kataloğu çıktı
Hıdırellezi 35 yıl aradan sonra antik kentte kutladılar
GÜNDEM Hıdırellezi 35 yıl aradan sonra antik kentte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.